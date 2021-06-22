Матыцин о выступлении сборной России на Евро: «Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.

«К сожалению, сборная России по футболу не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы. Выигрыш у финнов при двух крупных поражениях — от бельгийцев и датчан — неутешительный итог выступления российских футболистов. Совместно с РФС нам предстоит проанализировать, с чем связано неудачное выступление. Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола, деятельности профессиональных лиг и института сборных команд. При этом главными приоритетами для всех звеньев системы должны стать подготовка и повышение квалификации тренеров, создание открытой конкурентной среды для спортсменов с объективными критериями отбора», — говорится в заявлении Матыцина.

Сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе.