Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Матыцин о выступлении сборной России на Евро: «Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы»

10:54
Теги:

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.

«К сожалению, сборная России по футболу не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы. Выигрыш у финнов при двух крупных поражениях — от бельгийцев и датчан — неутешительный итог выступления российских футболистов. Совместно с РФС нам предстоит проанализировать, с чем связано неудачное выступление. Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола, деятельности профессиональных лиг и института сборных команд. При этом главными приоритетами для всех звеньев системы должны стать подготовка и повышение квалификации тренеров, создание открытой конкурентной среды для спортсменов с объективными критериями отбора», — говорится в заявлении Матыцина.

Сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 66165
Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Вся команда
27.0%
Тренер
21.8%
Игроки
3.5%
Отдельные игроки
1.3%
Стечение обстоятельств
0.9%
Никто, это наш уровень
45.5%
Обсудить опрос

Читайте также

Евро-2020: результаты матчей 21 июня, Россия — Дания
В Подмосковье вожатая лагеря зарезала коллегу
Какие знаки зодиака отрабатывают страшную карму предков
Спорили, кто лучше: подробности убийства вожатой в лагере под Москвой

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи