Шмурнов не увидел фола в моменте с удалением Даниэльссона за столкновение с Бесединым

Комментаторы «Матч ТВ» Александр Шмурнов считает, что шведский защитник Маркус Даниэльссон не заслужил красной карточки в матче 1/8 финала Евро-2020 против Украины за фол на Артеме Беседине.

На 99-й минуте швед был удален с поля. Изначально арбитр показал желтую карточку, но после просмотра повтора изменил решение.

«В чем фол-то? Я тоже желаю здоровья Беседину, но не понимаю, в чем фол футболиста, сыгравшего (причем с запасом) в мяч?» — написал Шмурнов в Twitter.

«Иваныч, ты серьезно вообще?» — ответил другой комментатор Михаил Моссаковский, опубликовав фотографию столкновения.

«Да, Миша. А вот ты передергиваешь, публикуя это фото. Мяч давно улетел от ноги шведа. В жестком стыке виноват Беседин. Правильное решение: желтая Беседину за опасную игру», — ответил Шмурнов.

Да, Миша. А вот ты передёргиваешь, публикуя это фото. Мяч давно улетел от ноги шведа. В жестком стыке виноват Беседин. Правильное решение: желтая Беседину за опасную игру. — Александр Шмурнов (@AShmurnov) June 29, 2021

Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.