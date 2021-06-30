Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Украинец Беседин получил страшную травму в матче Евро со Швецией

00:01
Фол Маркуса Даниэльссона. Фото AFP
Фол Маркуса Даниэльссона. Фото AFP
Теги:

Сборная Швеции осталась в меньшинстве в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Украины. Красную карточку получил Маркус Даниэльссон.

На 99-й минуте шведский защитник был удален за грубый фол против Артема Беседина. Украинский форвард не смог продолжить игру. Его заменил Виктор Цыганков.

«Как по книжке»: в соцсетях отреагировали на гол Зинченко шведам

«Скорость мысли — это наше очевидное преимущество над всякими северянами». Что пишут в Украине о матче со Швецией

Швеция — Украина

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Украинец Беседин получил страшную травму в матче со Швецией
Скончался актер из сериала "Полицейский с Рублевки" Ростислав Гулбис
Британские солдаты на учениях Sea Breeze высмеяли обеды на Украине
Женщинами каких знаков зодиака мужчины не могут управлять
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля