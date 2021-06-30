Украинец Беседин получил страшную травму в матче Евро со Швецией

Сборная Швеции осталась в меньшинстве в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Украины. Красную карточку получил Маркус Даниэльссон.

На 99-й минуте шведский защитник был удален за грубый фол против Артема Беседина. Украинский форвард не смог продолжить игру. Его заменил Виктор Цыганков.

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