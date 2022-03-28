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Сегодня, 00:33

Матч-открытие Евро-2024 может пройти на стадионе «Баварии»

Роман Шишов
Корреспондент
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Домашний стадион для «Герты» «Олимпиаштадион» в Берлине является основным претендентом на проведение финала чемпионата Европы-2024 в Германии, информирует Bild.

Матч открытия турнира, скорее всего, состоится на домашнем стадионе «Баварии» «Альянц Арене».

Официальные решение на этот счет должны быть приняты на следующем заседании исполкома УЕФА.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Жеребьевка отборочного турнира состоится 9 октября 2022 года.

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