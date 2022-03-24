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В УЕФА отреагировали на информацию о планах отклонить заявку России на проведение Евро в 2028 или 2032 году

В УЕФА прокомментировали информацию о планах отклонить заявку России на проведение Евро в 2028 или 2032 году
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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В пресс-службе УЕФА прокомментировали «СЭ» информацию The Telegraph о том, что организация проведет срочное совещание, чтобы найти способы отклонить заявку России на проведение Евро-2028 и Евро-2032.

«Бюро Совета ФИФА и Исполнительный комитет УЕФА 28 февраля приняли решение отстранить все российские команды от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления. Будь то национальные или клубные команды. Однако никакой приостановки деятельности Российского футбольного союза (РФС) введено не было.

Исполнительный комитет УЕФА будет оставаться в режиме ожидания для созыва дальнейших внеочередных заседаний на регулярной основе. Следующие заседания для переоценки правовой и фактической ситуации запланированы на 7 апреля и 10 мая. Если будет необходимость, то в дополнение к уже запланированным заседаниям будут назначены дополнительные заседания для принятия решений по мере развития ситуации. В том числе в свете декларации о заинтересованности РФС в проведении чемпионата Европы УЕФА», — заявили «СЭ» в пресс-службе организации.

Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

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