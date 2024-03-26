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Масалитин: «У Грузии есть шансы выйти на Евро. Если они поймают свою игру, то смогут доставить Греции неприятности»

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Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о шансах сборной Грузии выйти в финальную часть чемпионата Европы-2024.

«У грузин есть шансы выйти на Евро, потому что они играют дома, дома они делают это эмоционально. Если они поймают свою игру, то при поддержке своих трибун смогут доставить Греции неприятности. Греки, конечно, поопытнее, но Грузия точно будет бороться», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

26 марта сборная Грузии на своем поле сыграет против Греции в стыковом матче Евро-2024. Встреча пройдет в Тбилиси. Начало — в 22.45 мск.

В случае победы Грузия попадет в группу F, где встретится с Турцией, Португалией и Чехией.

Источник: «Газета.Ru»
Валерий Масалитин
Сборная Греции по футболу
Сборная Грузии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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