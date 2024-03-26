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Сегодня, 15:20

Источник: более 1600 британских фанатов получили запрет на посещение матчей Евро-2024

Руслан Минаев
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Болельщики сборной Англии
Фото Global Look Press

Более 1600 британских болельщиков получили запреты на посещение матчей чемпионата Европы 2024 года в Германии, сообщает The Sun.

Причиной решения, по словам министра по делам криминальной полиции и пожарной охраны Великобритании Криса Филпа, стало негативное фанатское прошлое болельщиков.

«Данные меры обеспечат истинным фанатам футбола возможность безопасно приехать на турнир и предотвратят совершение хулиганами преступлений за границей», — сказал Филп.

Отмечается, что ограничения коснутся 1624 человек из Англии и Уэльса, у которых на данный момент действует запрет на посещение футбольных матчей.

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии.

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Чемпионат Европы по футболу
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