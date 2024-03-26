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Сегодня, 18:58

Экс-игрок «Локомотива» Джанашия рассказал об ожиданиях от матча Грузии против Греции за выход на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия поделился мнением о предстоящем матче национальной команды против Греции за выход на чемпионат Европы-2024.

«Это самый важный матч в истории сборной Грузии. Уже второй шанс и нельзя его упускать. Сборная сейчас находится в хорошей форме, поэтому сегодня победа будет за нами. Вся страна будет смотреть матч и мы будем с футболистами. Мы будем 12-м игроком сегодня!» — цитирует Джанашию Metaratings.ru

Встреча между Грузией и Грецией состоится сегодня, 26 марта, в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/dzhanashiya-match-s-greciei-samyi-vazhnyi-v-istorii-sbornoi-gruzii-347290/
Сборная Греции по футболу
Сборная Грузии по футболу
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