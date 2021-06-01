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Словения сыграла вничью с Македонией в товарищеском матче

21:04
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Македония сыграла вничью со сборной Словении в товарищеском матче.

В составе Македонии гол забил Эльиф Эльмас, а у словенцев отличился Домен Чрнигой.

Товарищеские матчи

Македония — Словения — 1:1 (0:0)

Голы: Эльмас, 55 (1:0). Чрнигой, 90+7 (1:1).

Македония: Димитриевски, Ристовски, Алиоски, Велковски, Муслиу, Бейтулаи (Ристевски, 70), Адеми (Хасани, 81), Николов (Костадинов, 58), Эльмас (Чурлинов, 81), Пандев (Аврамовски, 70), Трайковски (Тричковски, 58).

Словения: Облак (Белец, 46), Мевля, Стоянович, Балковец (Юрчевич, 5), Горенц-Станкович, Иличич (Чрнигой, 61), Куртич, Ловрич (Бийол, 61), Штулац, Шпорар (Шешко, 61), Млакар (Бохар, 79).

Предупреждения: Муслиу, 27. Алиоски, 37. Штулац, 52. Стоянович, 55. Костадинов, 76. Куртич, 86.

Судья: Касуми (Косово).

1 июня. Скопье. Стадион «Национальная арена Тоше Проески».

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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