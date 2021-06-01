Сборная Финляндии объявила окончательный состав на Евро-2020

Тренерский штаб сборной Финляндии объявил окончательный состав команды на предстоящий чемпионат Европы.

Вратари: Лукас Градецки («Байер», Германия), Джесси Йоронен («Брешиа», Италия), Ансси Яаккола («Бристоль Роверс», Англия).

Защитники: Паулюс Араюури («Пафос», Кипр), Даниэль О'Шонесси (ХИК), Йоона Тойвио («Хеккен», Швеция), Лео Вайсанен («Эльфсборг», Швеция), Пюрю Сойри («Эсбьерг», Дания), Саули Вайсанен («Кьево», Италия), Николай Алхо (МТК), Йере Уронен («Генк» Бельгия), Юкка Райтала («Миннесота», МЛС), Роберт Иванов («Варта», Польша).

Полузащитники/нападающие: Глен Камара («Рейнджерс», Шотландия), Роберт Тэйлор («Бранн», Норвегия), Робин Лод («Миннесота», МЛС), Фредрик Йенсен («Аугсбург», Германия), Теему Пукки («Норвич», Англия), Расмус Шюллер («Юргорден», Швеция), Тим Спарв («Лариса», Греция), Томас Лам («Зволле», Голландия), Йони Кауко («Эсбьерг», Швеция), Йоэль Похьянпало («Унион», Германия), Ласси Лаппалайнен («Монреаль», МЛС), Онни Валакари («Пафос», Кипр), Маркус Форсс («Брентфорд», Англия).

Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Финляндии на групповом этапе сыграет в Санкт-Петербурге с командами России (16 июня) и Бельгии (21 июня), а 12 июня проведет матч в Копенгагене с командой Дании.