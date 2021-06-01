Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Словакия сыграла вничью с Болгарией

21:00
Теги:

Сборная Словакии в товарищеском матче сыграла вничью с командой Болгарии (1:1).

У словаков отличился Ласло Бенеш, у болгар — Атанас Илиев.

Товарищеский матч

Словакия — Болгария — 1:1 (1:1)

Голы: А.Илиев, 9 (0:1). Бенеш, 27 (1:1).

Словакия: Куцяк (Родак, 46), Пекарик, Голубек, Шатка, Вавро, Вайсс (Суслов, 57), Лоботка (Дюриш, 81), Гараслин (Ирка, 57), Беро (Хрошовски, 72), Бенеш, Боженик (Стрелец, 46).

Болгария: Наумов (Михайлов, 46), Божиков, Антов, Христов, Турицов, Чочев, Десподов (Карагарен, 82), Краев (Дим.Илиев, 46), Витанов (Малинов, 69), Цветанов (Янков, 46), А.Илиев (Минчев, 60).

Предупреждение: Суслов, 90.

Судья: Альтманн (Австрия).

1 июня. Рид. Стадион «Josko Arena».

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Польша — Россия, товарищеский матч: где смотреть и во сколько начало
Россия в серии буллитов обыграла Швецию и вышла в плей-офф чемпионата мира
ЧМ по хоккею-2021, Россия — Белоруссия: смотреть трансляцию матча прямо сейчас
Миранчук и Головин вошли в стартовый состав сборной России на матч против Польши

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд