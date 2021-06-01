Словакия сыграла вничью с Болгарией
21:00
Сборная Словакии в товарищеском матче сыграла вничью с командой Болгарии (1:1).
У словаков отличился Ласло Бенеш, у болгар — Атанас Илиев.
Товарищеский матч
Словакия — Болгария — 1:1 (1:1)
Голы: А.Илиев, 9 (0:1). Бенеш, 27 (1:1).
Словакия: Куцяк (Родак, 46), Пекарик, Голубек, Шатка, Вавро, Вайсс (Суслов, 57), Лоботка (Дюриш, 81), Гараслин (Ирка, 57), Беро (Хрошовски, 72), Бенеш, Боженик (Стрелец, 46).
Болгария: Наумов (Михайлов, 46), Божиков, Антов, Христов, Турицов, Чочев, Десподов (Карагарен, 82), Краев (Дим.Илиев, 46), Витанов (Малинов, 69), Цветанов (Янков, 46), А.Илиев (Минчев, 60).
Предупреждение: Суслов, 90.
Судья: Альтманн (Австрия).
1 июня. Рид. Стадион «Josko Arena».
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