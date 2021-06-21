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Австрия обыграла Украину и со второго места вышла в плей-офф Евро-2020

20:52
Сборная Австрии празднует гол. Фото AFP
Сборная Австрии празднует гол. Фото AFP
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Сборная Украины уступила команде Австрии (0:1) в матче третьего тура группового турнира Евро-2020.

На 21-й минуте счет в матче открыл Феликс Баумгартнер. На 33-й минуте его заменили из-за травмы.

Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф Евро-2020. У украинцев три очка и третья позиция. Их судьба определится после завершения турнира во всех группах.

Сборная Македонии не набрала ни одного очка и покидает турнир. В заключительном матче Македонцы уступили сборной Нидерландов. «Оранжевые» выиграли все три матча в группе и заняли первое место.

В 1/8 финала Австрия сыграет со сборной Италии.

Евро-2020

Группа С

3-й тур

Украина — Австрия — 0:1 (0:1)

Гол: Баумгартнер, 21.

Украина: Бущан, Караваев, Зинченко, Матвиенко, Миколенко (Беседин, 85), Забарный, Сидорчук, Малиновский (Цыганков, 46), Шапаренко (Марлос, 68), Ярмоленко, Яремчук.

Австрия: Бахманн, Драгович, Алаба, Хинтереггер, Лайнер, Забитцер, Лаймер (Ильзанкер, 72), Гриллич, К.Шлагер, Баумгартнер (Шепф, 33), Арнаутович (Калайджич, 90).

Судьи: Джюнейт Чакыр. Бахаттин Дуран, Тарик Онгун (все — Турция).

ВАР: Иррати (Италия). Приэто Лопес де Сераин, Санчес Мартинес, Мартинес Мунуэра (все — Испания).

21 июня. Бухарест. Стадион «Национальный».

Украина — Австрия

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