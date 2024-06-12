Лунев рассказал, за какую сборную будет болеть на чемпионате Европы

Российский вратарь Андрей Лунёв назвал сборную, за которую будет болеть на Евро-2024.

«Да, естественно, я буду смотреть чемпионат Европы. За кого буду болеть? Тяжело сказать, просто буду наслаждаться хорошим футболом. Фаворитом назову Англию и Францию, а там уже все решится на футбольном поле. Будет интересно посмотреть за Грузией, они впервые играют на большом турнире. Как раз эта та команда, за которую я бы переживал!» — цитирует Лунева Metaratings.ru.

Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля. Турнир примут 10 городов Германии.