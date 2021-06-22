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Луис Энрике планирует остаться главным тренером сборной Испании после Евро-2020

19:58
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике ответил на вопрос о возможном уходе из команды после чемпионата Европы по футболу.

«Вы шутите? Я думаю о продлении контракта.

В матче со Словакией любой из игроков может принести нам победу. Изменения в составе возможны, но их может и не быть. Мы хорошо подготовились. Конечно, неудача возможна, такая вероятность существует, однако я надеюсь, что этого не случится», — приводит слова Энрике Marca.

После двух туров Испания набрала два очка и занимает 3-е в группе Е. В заключительном матче группового этапа 23 июня испанцы сыграют со Словакией. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/spanish-football/2021/06/22/60d20380ca4741c92a8b463d.html

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