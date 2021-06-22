Журова отреагировала на запрос украинского депутата перенести матчи Евро-2020 из Санкт-Петербурга

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на запрос украинского депутата Алексея Гончаренко в УЕФА о переносе матчей Евро-2020 из Санкт-Петербурга из-за эпидемиологической обстановки.

«Сейчас идет сессия ПАСЕ, — сказала Журова «СЭ». — Алексей Гончаренко часто выступает раньше этой сессии. Он всегда делает яркие заявления, которые касаются России. Он понимает, что его услышат и обратят внимания. Принимать решение о переносе должны только УЕФА и оргкомитет, но точно не руководствуясь мыслями Гончаренко. Откуда он может знать, если он не здесь? Где-то прочитал в интернете, где-то услышал что-то. Надо объективно подходить к ситуации. УЕФА стоит, все-таки, обращать внимание на эпидемиологическую ситуацию».

«А нам необходимо давать достоверную информацию, хотя Гончаренко все равно не поверит, — подчеркнула олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

На каждой сессии ПАСЕ Гончаренко что-то подобное делает. На прошлой сессии он имел возможность задать вопрос Ангеле Меркель. Казалось бы, стоит спрашивать про Украину, но он спросил про Путина! После этого его вывели из зала. Он площадку ПАСЕ использует в качестве эпатажной, поэтому что-то другого от него ожидать и не следует".

Журова также отметила, что не каждый город Европы готов сейчас принять дополнительные матчи.

«УЕФА сама дала Санкт-Петербургу право проведения дополнительных матчей. Потому что у нас учтены все меры безопасности, которые тщательно контролируются. В Европе сейчас не каждый город готов взять дополнительные матчи. Экономическая ситуация и другие нюансы. Именно поэтому призывают делать прививки, носить маски и следить за своим здоровьем. Это просто вопрос ответственности каждого», — добавила Журова.

В Санкт-Петербурге на данный момент прошли пять матчей Евро-2020 из семи запланированных в городе. 23 июня в городе состоится встреча между сборными Швеции и Польши, а 2 июля пройдет четвертьфинальная игра.