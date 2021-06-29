Лопырева похвалила Швейцарию после победы над Францией

Посол ФИФА и известная телеведущая Виктория Лопырева поздравила Швейцарию с победой над Францией в 1/8 финала Евро-2020. По ее мнению, в четвертьфинале швейцарцы проиграют Испании.

«Поздравляю Швейцарию, но Испания их все равно сделает», — написала Лопырева в Twitter.

Поздравляю Швейцарию, но Испания их все равно сделает — Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) June 28, 2021

Франция и Швейцари в основное время забили по три мяча. В дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти точнее оказались швейцарцы. Следующим соперником швейцарцев по плей-офф будет Испания.