Лопырева похвалила Швейцарию после победы над Францией
01:47
Посол ФИФА и известная телеведущая Виктория Лопырева поздравила Швейцарию с победой над Францией в 1/8 финала Евро-2020. По ее мнению, в четвертьфинале швейцарцы проиграют Испании.
«Поздравляю Швейцарию, но Испания их все равно сделает», — написала Лопырева в Twitter.
Франция и Швейцари в основное время забили по три мяча. В дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти точнее оказались швейцарцы. Следующим соперником швейцарцев по плей-офф будет Испания.
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