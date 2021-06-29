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Лопырева похвалила Швейцарию после победы над Францией

01:47
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Посол ФИФА и известная телеведущая Виктория Лопырева поздравила Швейцарию с победой над Францией в 1/8 финала Евро-2020. По ее мнению, в четвертьфинале швейцарцы проиграют Испании.

«Поздравляю Швейцарию, но Испания их все равно сделает», — написала Лопырева в Twitter.

Франция и Швейцари в основное время забили по три мяча. В дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти точнее оказались швейцарцы. Следующим соперником швейцарцев по плей-офф будет Испания.

Франция — Швейцария

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Евгений Козинов все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля