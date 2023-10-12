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Сегодня, 21:00

Кипр — Норвегия: смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро-2024

Матч отбора Евро-2024 Кипр — Норвегия начнется в 21:45
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Кипра по футболу.
Фото Reuters

Сборная Кипра сыграет с командой Норвегии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе A 12 октября, в четверг. Матч пройдет на стадионе «AEK Arena» в Ларнаке, Кипр. Начало — в 21:45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
12 окт, 21:45. AEK Arena (Ларнака)
Кипр
Норвегия

В сетке вещания телеканалов медиахолдинга «Матч» трансляция игры Кипр — Норвегия отсутствует — вероятно, ее лучшие моменты войдут в онлайн-перекличку на телеканале «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Игры отборочного турнира транслируют телеканалы медиахолдинга &laquo;Матч&raquo;. Чемпионат Европы: как и где смотреть трансляции матчей отбора Евро в России

Футбол
Сборная Кипра по футболу
Сборная Норвегии по футболу
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