Кьер и медицинская бригада, спасшая жизнь Эриксену, получат премию президента УЕФА

Защитник «Милана» и сборной Дании Симон Кьер и медицинская бригада, спасшая жизнь полузащитнику Кристиану Эриксену на Евро-2020, получат премию президента УЕФА.

Награда вручается за выдающиеся достижения, высочайший профессионализм и образцовые личные качества.

«Они настоящие герои Евро-2020. Для меня действительно большая честь вручить им приз президента УЕФА. В этом году премия выходит за рамки футбола.

Это служит важным и вечным напоминанием о том, насколько драгоценна жизнь. Я восхищен медицинским персоналом, их выдающейся реакцией и спокойствием — качества, которые имели решающее значение в реанимации Кристиана. Благодарен за образцовые лидерские качества и огромное мужество капитану Дании Симону Кьеру.

Я также хотел бы передать свои наилучшие пожелания Кристиану Эриксену и его семье, поскольку он продолжает свое выздоровление», — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии у игрока датской сборной случилась остановка сердца, он потерял сознание. Врачам пришлось приводить его в чувство на протяжении девяти минут, в том числе делая искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Кристиана унесли на носилках с поля, прикрывая флагами, и отправили в госпиталь.

Ему был имплантирован электрокардиостимулятор для нормализации.