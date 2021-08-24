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Кьер и медицинская бригада, спасшая жизнь Эриксену, получат премию президента УЕФА

16:47
Симон Кьер. Фото Getty Images
Симон Кьер. Фото Getty Images
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Защитник «Милана» и сборной Дании Симон Кьер и медицинская бригада, спасшая жизнь полузащитнику Кристиану Эриксену на Евро-2020, получат премию президента УЕФА.

Награда вручается за выдающиеся достижения, высочайший профессионализм и образцовые личные качества.

«Они настоящие герои Евро-2020. Для меня действительно большая честь вручить им приз президента УЕФА. В этом году премия выходит за рамки футбола.

Это служит важным и вечным напоминанием о том, насколько драгоценна жизнь. Я восхищен медицинским персоналом, их выдающейся реакцией и спокойствием — качества, которые имели решающее значение в реанимации Кристиана. Благодарен за образцовые лидерские качества и огромное мужество капитану Дании Симону Кьеру.

Я также хотел бы передать свои наилучшие пожелания Кристиану Эриксену и его семье, поскольку он продолжает свое выздоровление», — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии у игрока датской сборной случилась остановка сердца, он потерял сознание. Врачам пришлось приводить его в чувство на протяжении девяти минут, в том числе делая искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Кристиана унесли на носилках с поля, прикрывая флагами, и отправили в госпиталь.

Ему был имплантирован электрокардиостимулятор для нормализации.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/026c-13136046f760-4b714dbbd900-1000--copenhagen-heroes-to-receive-uefa-president-s-award/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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