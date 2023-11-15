Израиль сыграет с Швейцарией в отборочном турнире чемпионата Европы 15 ноября

Сборная Израиля сыграет с командой Швейцарии в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу в среду, 15 ноября. Матч пройдет на поле стадиона «Панчо Арена» в Венгрии. Начало — в 22.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния Израиль — Швейцария можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире смотрите на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 22.40 мск.

После 7 туров Израиль набирает 11 очков и занимает 3 место в группе I. Швейцария набирает 15 очков и занимает 2 место.

Игра должна была состояться 12 октября в Израиле, однако была перенесена на 15 ноября.

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