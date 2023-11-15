Евро 2024: расписание матчей и где смотреть трансляции 16 ноября
Девять матчей в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу пройдут в четверг, 16 ноября. «СЭ» публикует расписание игр и время начала матчей по московскому времени.
Расписание матчей 16 ноября:
Группа A
Грузия — Шотландия. Время начала матча — 20.00
Кипр — Испания. Время начала матча — 20.00
Группа G
Болгария — Венгрия. Время начала матча — 20.00
Черногория — Литва. Время начала матча — 22.45
Группа J
Словакия — Исландия. Время начала матча — 22.45
Люксембург — Босния. Время начала матча — 22.45
Лихтенштейн — Португалия. Время начала матча — 22.45
Группа F
Эстония — Австрия. Время начала матча — 20.00
Азербайджан — Швеция. Время начала матча — 20.00
Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии в 2024 году с 14 июня по 14 июля. В нем примут участие 24 команды. Немецкая сборная, как страна-хозяйка, получила автоматическое право участвовать в турнире. Еще 23 национальные команды определятся по итогам квалификации.
Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Следить за ключевыми событиями матчей отбора Евро-2024 можно с помощью матч-центров на сайте «СЭ».
Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте