Евро 2024: расписание матчей и где смотреть трансляции 16 ноября

Девять матчей в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу пройдут в четверг, 16 ноября. «СЭ» публикует расписание игр и время начала матчей по московскому времени.

Расписание матчей 16 ноября:

Группа A

Грузия — Шотландия. Время начала матча — 20.00

Кипр — Испания. Время начала матча — 20.00

Группа G

Болгария — Венгрия. Время начала матча — 20.00

Черногория — Литва. Время начала матча — 22.45

Группа J

Словакия — Исландия. Время начала матча — 22.45

Люксембург — Босния. Время начала матча — 22.45

Лихтенштейн — Португалия. Время начала матча — 22.45

Группа F

Эстония — Австрия. Время начала матча — 20.00

Азербайджан — Швеция. Время начала матча — 20.00

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии в 2024 году с 14 июня по 14 июля. В нем примут участие 24 команды. Немецкая сборная, как страна-хозяйка, получила автоматическое право участвовать в турнире. Еще 23 национальные команды определятся по итогам квалификации.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Следить за ключевыми событиями матчей отбора Евро-2024 можно с помощью матч-центров на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте