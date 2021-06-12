Италия впервые в истории забила три гола в матче Евро

В матче открытия чемпионата Европы сборная Италии разгромила Турцию (3:0) и установила свой рекорд результативности на континентальных первенствах.

Никогда ранее итальянцы, для которых нынешний турнир стал десятым по счету, не забивали на Евро больше двух голов. Лучший результат в истории помогли установить Чиро Иммобиле, Лоренцо Инсинье и положивший начало разгрому своей команды турок Мерих Демирал.

Самые результативные матчи сборной Италии на чемпионатах Европы

Дата Город Стадия Матч Голы 11.06.2021 Рим Гр.турнир Турция — 3:0 Мерих Демирал, Иммобиле, Инсинье 10.06.1968 Рим Финал (переигровка) Югославия — 2:0 Рива, Анастази 17.06.1988 Кельн Гр.турнир Дания — 2:0 Альтобелли, Де Агостини 11.06.1996 Ливерпуль Гр.турнир Россия — 2:1 Казираги-2 11.06.2000 Арнем Гр.турнир Турция — 2:1 Конте, Ф.Индзаги 14.06.2000 Брюссель Гр.турнир Бельгия — 2:0 Тотти, Фьоре 19.06.2000 Эйндховен Гр.турнир Швеция — 2:1 Ди Бьяджо, Дель Пьеро 24.06.2000 Брюссель 1/4 финала Румыния — 2:0 Тотти, Ф.Индзаги 22.06.2004 Гимарайнш Гр.турнир Болгария — 2:1 Перротта, Кассано 17.06.2008 Цюрих Гр.турнир Франция — 2:0 Пирло, Де Росси 18.06.2012 Познань Гр.турнир Ирландия — 2:0 Кассано, Балотелли 28.06.2012 Варшава 1/2 финала Германия — 2:1 Балотелли-2 13.06.2016 Лион Гр.турнир Бельгия — 2:0 Джаккерини, Пелле 27.06.2016 Сен-Дени 1/8 финала Испания — 2:0 Кьеллини, Пелле

Также впервые в истории матч открытия Евро завершился с крупным счетом. На предыдущих 15 турнирах лишь однажды финальный свисток фиксировал преимущество одной из команд в два мяча. Случилось это в 1976 году, когда чехословаки обыграли Голландию со счетом 3:1. Правда, тогда решающее преимущество будущие чемпионы добыли в дополнительное время, а основные 90 минут завершились ничьей 1:1.

(Кирилл Бурдаков)

Первые голы в истории чемпионатов Европы

Год Город Матч Счет 06.07.1960 Париж Югославия — Франция 5:4 17.06.1964 Мадрид Испания — Венгрия 2:1 (д.в.) 05.06.1968 Неаполь Италия — СССР 0:0 (победа Италии по жребию) 14.06.1972 Антверпен Бельгия — ФРГ 1:2 14.06.1972 Брюссель Венгрия — СССР 0:1 16.06.1976 Загреб Чехословакия — Голландия 3:1 (д.в.) 11.06.1980 Рим Чехословакия — ФРГ 0:1' 12.06.1984 Париж Франция — Дания 1:0 10.06.1988 Дюссельдорф ФРГ — Италия 1:1 10.06.1992 Стокгольм Швеция — Франция 1:1 08.06.1996 Лондон Англия — Швейцария 1:1 10.06.2000 Брюссель Бельгия — Швеция 2:1 12.06.2004 Порту Португалия — Греция 1:2 07.06.2008 Базель Швейцария — Чехия 0:1 08.06.2012 Варшава Польша — Греция 1:1 10.06.2016 Сен-Дени Франция — Румыния 2:1 11.06.2021 Рим Турция — Италия 0:3

* Второй матч турнира.