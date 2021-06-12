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Италия впервые в истории забила три гола в матче Евро

00:43
11 июня. Турция — Италия — 0:3. Фото AFP
11 июня. Турция — Италия — 0:3. Фото AFP
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В матче открытия чемпионата Европы сборная Италии разгромила Турцию (3:0) и установила свой рекорд результативности на континентальных первенствах.

Никогда ранее итальянцы, для которых нынешний турнир стал десятым по счету, не забивали на Евро больше двух голов. Лучший результат в истории помогли установить Чиро Иммобиле, Лоренцо Инсинье и положивший начало разгрому своей команды турок Мерих Демирал.

Самые результативные матчи сборной Италии на чемпионатах Европы

Дата

Город

Стадия

Матч

Голы

11.06.2021

Рим

Гр.турнир

Турция — 3:0

Мерих Демирал, Иммобиле, Инсинье

10.06.1968

Рим

Финал (переигровка)

Югославия — 2:0

Рива, Анастази

17.06.1988

Кельн

Гр.турнир

Дания — 2:0

Альтобелли, Де Агостини

11.06.1996

Ливерпуль

Гр.турнир

Россия — 2:1

Казираги-2

11.06.2000

Арнем

Гр.турнир

Турция — 2:1

Конте, Ф.Индзаги

14.06.2000

Брюссель

Гр.турнир

Бельгия — 2:0

Тотти, Фьоре

19.06.2000

Эйндховен

Гр.турнир

Швеция — 2:1

Ди Бьяджо, Дель Пьеро

24.06.2000

Брюссель

1/4 финала

Румыния — 2:0

Тотти, Ф.Индзаги

22.06.2004

Гимарайнш

Гр.турнир

Болгария — 2:1

Перротта, Кассано

17.06.2008

Цюрих

Гр.турнир

Франция — 2:0

Пирло, Де Росси

18.06.2012

Познань

Гр.турнир

Ирландия — 2:0

Кассано, Балотелли

28.06.2012

Варшава

1/2 финала

Германия — 2:1

Балотелли-2

13.06.2016

Лион

Гр.турнир

Бельгия — 2:0

Джаккерини, Пелле

27.06.2016

Сен-Дени

1/8 финала

Испания — 2:0

Кьеллини, Пелле

Также впервые в истории матч открытия Евро завершился с крупным счетом. На предыдущих 15 турнирах лишь однажды финальный свисток фиксировал преимущество одной из команд в два мяча. Случилось это в 1976 году, когда чехословаки обыграли Голландию со счетом 3:1. Правда, тогда решающее преимущество будущие чемпионы добыли в дополнительное время, а основные 90 минут завершились ничьей 1:1.

(Кирилл Бурдаков)

Первые голы в истории чемпионатов Европы

Год

Город

Матч

Счет

06.07.1960

Париж

Югославия — Франция

5:4

17.06.1964

Мадрид

Испания — Венгрия

2:1 (д.в.)

05.06.1968

Неаполь

Италия — СССР

0:0 (победа Италии по жребию)

14.06.1972

Антверпен

Бельгия — ФРГ

1:2

14.06.1972

Брюссель

Венгрия — СССР

0:1

16.06.1976

Загреб

Чехословакия — Голландия

3:1 (д.в.)

11.06.1980

Рим

Чехословакия — ФРГ

0:1'

12.06.1984

Париж

Франция — Дания

1:0

10.06.1988

Дюссельдорф

ФРГ — Италия

1:1

10.06.1992

Стокгольм

Швеция — Франция

1:1

08.06.1996

Лондон

Англия — Швейцария

1:1

10.06.2000

Брюссель

Бельгия — Швеция

2:1

12.06.2004

Порту

Португалия — Греция

1:2

07.06.2008

Базель

Швейцария — Чехия

0:1

08.06.2012

Варшава

Польша — Греция

1:1

10.06.2016

Сен-Дени

Франция — Румыния

2:1

11.06.2021

Рим

Турция — Италия

0:3

* Второй матч турнира.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

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