Италия впервые в истории забила три гола в матче Евро
В матче открытия чемпионата Европы сборная Италии разгромила Турцию (3:0) и установила свой рекорд результативности на континентальных первенствах.
Никогда ранее итальянцы, для которых нынешний турнир стал десятым по счету, не забивали на Евро больше двух голов. Лучший результат в истории помогли установить Чиро Иммобиле, Лоренцо Инсинье и положивший начало разгрому своей команды турок Мерих Демирал.
Самые результативные матчи сборной Италии на чемпионатах Европы
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Матч
|
Голы
|
11.06.2021
|
Рим
|
Гр.турнир
|
Турция — 3:0
|
Мерих Демирал, Иммобиле, Инсинье
|
10.06.1968
|
Рим
|
Финал (переигровка)
|
Югославия — 2:0
|
Рива, Анастази
|
17.06.1988
|
Кельн
|
Гр.турнир
|
Дания — 2:0
|
Альтобелли, Де Агостини
|
11.06.1996
|
Ливерпуль
|
Гр.турнир
|
Россия — 2:1
|
Казираги-2
|
11.06.2000
|
Арнем
|
Гр.турнир
|
Турция — 2:1
|
Конте, Ф.Индзаги
|
14.06.2000
|
Брюссель
|
Гр.турнир
|
Бельгия — 2:0
|
Тотти, Фьоре
|
19.06.2000
|
Эйндховен
|
Гр.турнир
|
Швеция — 2:1
|
Ди Бьяджо, Дель Пьеро
|
24.06.2000
|
Брюссель
|
1/4 финала
|
Румыния — 2:0
|
Тотти, Ф.Индзаги
|
22.06.2004
|
Гимарайнш
|
Гр.турнир
|
Болгария — 2:1
|
Перротта, Кассано
|
17.06.2008
|
Цюрих
|
Гр.турнир
|
Франция — 2:0
|
Пирло, Де Росси
|
18.06.2012
|
Познань
|
Гр.турнир
|
Ирландия — 2:0
|
Кассано, Балотелли
|
28.06.2012
|
Варшава
|
1/2 финала
|
Германия — 2:1
|
Балотелли-2
|
13.06.2016
|
Лион
|
Гр.турнир
|
Бельгия — 2:0
|
Джаккерини, Пелле
|
27.06.2016
|
Сен-Дени
|
1/8 финала
|
Испания — 2:0
|
Кьеллини, Пелле
Также впервые в истории матч открытия Евро завершился с крупным счетом. На предыдущих 15 турнирах лишь однажды финальный свисток фиксировал преимущество одной из команд в два мяча. Случилось это в 1976 году, когда чехословаки обыграли Голландию со счетом 3:1. Правда, тогда решающее преимущество будущие чемпионы добыли в дополнительное время, а основные 90 минут завершились ничьей 1:1.
(Кирилл Бурдаков)
Первые голы в истории чемпионатов Европы
|
Год
|
Город
|
Матч
|
Счет
|
06.07.1960
|
Париж
|
Югославия — Франция
|
5:4
|
17.06.1964
|
Мадрид
|
Испания — Венгрия
|
2:1 (д.в.)
|
05.06.1968
|
Неаполь
|
Италия — СССР
|
0:0 (победа Италии по жребию)
|
14.06.1972
|
Антверпен
|
Бельгия — ФРГ
|
1:2
|
14.06.1972
|
Брюссель
|
Венгрия — СССР
|
0:1
|
16.06.1976
|
Загреб
|
Чехословакия — Голландия
|
3:1 (д.в.)
|
11.06.1980
|
Рим
|
Чехословакия — ФРГ
|
0:1'
|
12.06.1984
|
Париж
|
Франция — Дания
|
1:0
|
10.06.1988
|
Дюссельдорф
|
ФРГ — Италия
|
1:1
|
10.06.1992
|
Стокгольм
|
Швеция — Франция
|
1:1
|
08.06.1996
|
Лондон
|
Англия — Швейцария
|
1:1
|
10.06.2000
|
Брюссель
|
Бельгия — Швеция
|
2:1
|
12.06.2004
|
Порту
|
Португалия — Греция
|
1:2
|
07.06.2008
|
Базель
|
Швейцария — Чехия
|
0:1
|
08.06.2012
|
Варшава
|
Польша — Греция
|
1:1
|
10.06.2016
|
Сен-Дени
|
Франция — Румыния
|
2:1
|
11.06.2021
|
Рим
|
Турция — Италия
|
0:3
* Второй матч турнира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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