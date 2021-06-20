Италия ведет 1:0 после первого тайма матча с Уэльсом
19:47
После первого тайма матча третьего тура группового турнира Евро-2020 Италия — Уэльс итальянцы ведут 1:0. Игра проходит в Риме на «Стадио Олимпико».
Единственный мяч на данный момент забил Маттео Пессина. Он замкнул подачу Марко Верратти со штрафного и точно пробил по воротам.
Италия ранее уже обеспечила себе место в плей-офф, выиграв два стартовых матча и набрав шесть очков.
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