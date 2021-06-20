Италия ведет 1:0 после первого тайма матча с Уэльсом

После первого тайма матча третьего тура группового турнира Евро-2020 Италия — Уэльс итальянцы ведут 1:0. Игра проходит в Риме на «Стадио Олимпико».

Единственный мяч на данный момент забил Маттео Пессина. Он замкнул подачу Марко Верратти со штрафного и точно пробил по воротам.

Италия ранее уже обеспечила себе место в плей-офф, выиграв два стартовых матча и набрав шесть очков.