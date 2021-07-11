Италия — Англия: стартовые составы команд на финал Евро-2020
Стали известны стартовые составы команд на финальный матч Евро-2020 Италия — Англия.
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржинью, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.
Our starting XI for the #Euro2020Final! ?#VivoAzzurro #ITA #ITAENG #EURO2020 pic.twitter.com/dUCHvV9pEb— Italy ??? (@azzurri) July 11, 2021
Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
Your #ThreeLions team for tonight's #EURO2020 final against Italy is in! ? pic.twitter.com/ET2q39DM4d— England (@England) July 11, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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