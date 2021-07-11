Фанаты захватили окрестности «Уэмбли» перед финалом Евро-2020 Италия — Англия
Болельщики сборной Англии захватили окрестности стадиона «Уэмбли» перед финалом Евро-2020 против Италии.
Фанаты заполонили площадь рядом с ареной. Болельщики поют песни и жгут файеры. Ранее в сети появилось видео, в котором видно, как фанаты пытаются прорваться на «Уэмбли».
Chaotic scenes outside Wembley ahead of the #euro2020 final— Eurosport UK (@Eurosport_UK) July 11, 2021
Packed outside Wembley #eng #EURO2020 pic.twitter.com/hITKvaoltJ— Rob Harris (@RobHarris) July 11, 2021
Матч Италия — Англия состоится сегодня, 11 июля. Начало встречи — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Результаты опроса
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю