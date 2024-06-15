Иан Райт: «В Мусиале можно увидеть сходство с Кака»

Бывший игрок сборной Англии Иан Райт поделился впечатлениями от игры полузащитника сборной Германии Джамала Мусиалы в матче группового турнира Евро-2024 против Шотландии (5:1).

«В Мусиале можно увидеть сходство с Кака. Он хорошо открывается и здорово обращается с мячом», — приводит слова Райта BBC Sport.

Мусиала в матче с Шотландией отметился забитым голом и был признан лучшим игроком встречи.

В следующем матче группы А Германия 19 июня сыграет с Венгрией, Шотландия в этот же день встретится со Швейцарией.