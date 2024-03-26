Хвича станцевал на столе после выхода сборной Грузии на Евро-2024

Вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия не смог сдержать эмоции после выхода своей команды в финальную часть чемпионата Европы.

В решающем матче квалификации грузины в серии пеналити обыграли Грецию (0:0, по пен. — 4:2). По окончании встречи Кварацхелия исполнил танец на столе в раздевалке команды.

23-летний футболист получил повреждение в этой игре и был заменен в дополнительное время.

Грузия впервые в истории пробилась в финальную часть Евро-2024, где сыграет в одной группе с Португалией, Чехией и Турцией. Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.