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26 марта, 23:45

Хвича — о выходе Грузии на чемпионат Европы: «Евро, мы едем!»

Виктория Кравченко
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Хвича Кварацхелия.
Фото AFP

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия в соцсетях прокомментировал выход команды на чемпионат Европы.

Грузии победила в серии пенальти команду Греции (0:0, 4:2 — по пенальти) и впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы.

«Евро, мы едем», — написал хавбек.

Кварацхелия получил травму и был заменен на 109-й минуте.

Чемпионат Европы в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии на групповом этапе сыграет в квартете F с командами Турции, Чехии и Португалии.

Хвича Кварацхелия
Сборная Греции по футболу
Сборная Грузии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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