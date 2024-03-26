Хвича — о выходе Грузии на чемпионат Европы: «Евро, мы едем!»

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия в соцсетях прокомментировал выход команды на чемпионат Европы.

Грузии победила в серии пенальти команду Греции (0:0, 4:2 — по пенальти) и впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы.

«Евро, мы едем», — написал хавбек.

Кварацхелия получил травму и был заменен на 109-й минуте.

Чемпионат Европы в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии на групповом этапе сыграет в квартете F с командами Турции, Чехии и Португалии.