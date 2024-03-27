Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Стыковые матчи Команды
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:25

Кудряшов рассказал, за какую сборную будет болеть на чемпионате Европы

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Федор Кудряшов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов дал совет футболистам команды Сербии перед чемпионатом Европы-2024. Он заявил, что будет болеть за сербов на турнире.

«Хотелось бы, чтобы на чемпионате Европы они играли не так, как со сборной России. Хотелось бы видеть больше желания. Лично я буду их поддерживать и переживать за них. Хотелось бы, чтобы они прошли на Евро как можно дальше», — рассказал Кудряшов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

21 марта сборная России обыграла сербов со счетом 4:0.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Сербии попала в группу C, где сыграет с Англией, Словенией и Данией.

Федор Кудряшов
Сборная Сербии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
2
0
Читайте также
Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского Hurun
Возобновившая карьеру Йохауг выиграла разделку на 30 км на чемпионате Норвегии
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках
«Арбитры порой принимали нелогичные решения»: Кожевников поддержал слова мнение председателя Совета Директоров СКА Медведева о предвзятости судейства 
Глава СБУ подтвердил причастность Киева к подрыву Крымского моста
ФСБ разоблачила коррупционную группу из числа сотрудников Минэкономразвития
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Материалы сюжета: Стыки Евро 2024: кто попал в финальный турнир чемпионата Европы в Германии
Чемпионат Европы 2024: полный состав групп финального турнира Евро
Грузия победила Грецию, Украина обыграла Исландию, Польша прошла Уэльс: онлайн-трансляция стыковых матчей
Польша победила Уэльс в финале квалификации Евро-2024
В какой группе сыграет сборная Украины на Евро-2024
Хвича станцевал на столе после выхода сборной Грузии на Евро-2024
Кварацхелия получил травму в матче сборной Грузии с Грецией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хвича станцевал на столе после выхода сборной Грузии на Евро-2024

Сборная Украины вышла на Евро-2024
Новости
RSS RSS
Все новости