Хуммельс дал свой прогноз на матч с Венгрией

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс дал свой прогноз на матч Евро-2020 с Венгрией.

«Мы будем много владеть мячом, но не будем создавать моменты каждые несколько минут», — цитирует пресс-служба УЕФА Хуммельса..

Матч Германия — Венгрия пройдет в Мюнхене 23 июня. Начало — в 22:00 по московскому времени. Немцы с 3 очками занимают второе место в группе F, венгры с одним очком — на последней строчке.