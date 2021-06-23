Хуммельс дал свой прогноз на матч с Венгрией
06:04
Защитник сборной Германии Матс Хуммельс дал свой прогноз на матч Евро-2020 с Венгрией.
«Мы будем много владеть мячом, но не будем создавать моменты каждые несколько минут», — цитирует пресс-служба УЕФА Хуммельса..
Матч Германия — Венгрия пройдет в Мюнхене 23 июня. Начало — в 22:00 по московскому времени. Немцы с 3 очками занимают второе место в группе F, венгры с одним очком — на последней строчке.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024475--germany-vs-hungary/
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