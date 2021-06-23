Жоау Феликс готов сыграть с Францией
05:40
Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс тренировался во вторник, 22 июня, в общей группе, сообщает официальный сайт УЕФА. Игрок «Атлетико» готов сыграть против Франции в 3-м туре чемпионата Европы.
21-летний португалец на Евро-2020 провел встречу против Венгрии (3:0) на скамейке запасных и пропустил матч с Германией из-за травмы (2:4).
Матч Португалия — Франция состоится завтра, 22 июня, в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена». Начало встречи — в 22.00 (мск).
Опрос
проголосовало: 56847Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю