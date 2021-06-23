Жоау Феликс готов сыграть с Францией

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс тренировался во вторник, 22 июня, в общей группе, сообщает официальный сайт УЕФА. Игрок «Атлетико» готов сыграть против Франции в 3-м туре чемпионата Европы.

21-летний португалец на Евро-2020 провел встречу против Венгрии (3:0) на скамейке запасных и пропустил матч с Германией из-за травмы (2:4).

Матч Португалия — Франция состоится завтра, 22 июня, в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена». Начало встречи — в 22.00 (мск).