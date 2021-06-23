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Жоау Феликс готов сыграть с Францией

05:40

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс тренировался во вторник, 22 июня, в общей группе, сообщает официальный сайт УЕФА. Игрок «Атлетико» готов сыграть против Франции в 3-м туре чемпионата Европы.

21-летний португалец на Евро-2020 провел встречу против Венгрии (3:0) на скамейке запасных и пропустил матч с Германией из-за травмы (2:4).

Матч Португалия — Франция состоится завтра, 22 июня, в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена». Начало встречи — в 22.00 (мск).

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Евгений Козинов все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи