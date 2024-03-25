Адиев — о возможном уходе из сборной Казахстана: «Обсудим будущее с президентом федерации после игры с Люксембургом»
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о своей дальнейшей карьере в национальной команде.
21 марта Казахстан проиграл Греции (0:5) в стыковом матче чемпионата Европы-2024 и не смог квалифицироваться в финальную часть турнира.
«Я сосредоточен на ближайшей игре. Пока все мысли об этом. Поступают ли какие-то предложения из России? Мне надо сыграть игру, а потом мы решили, что с президентом федерации все обсудим», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».
26 марта сборная Казахстана проведет товарищеский матч против Люксембурга.
Действующий контракт Адиева с национальной командой рассчитан до конца 2024 года.
Источник: «РБ Спорт»
Новости