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25 марта, 19:02

Адиев — о возможном уходе из сборной Казахстана: «Обсудим будущее с президентом федерации после игры с Люксембургом»

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о своей дальнейшей карьере в национальной команде.

21 марта Казахстан проиграл Греции (0:5) в стыковом матче чемпионата Европы-2024 и не смог квалифицироваться в финальную часть турнира.

«Я сосредоточен на ближайшей игре. Пока все мысли об этом. Поступают ли какие-то предложения из России? Мне надо сыграть игру, а потом мы решили, что с президентом федерации все обсудим», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

26 марта сборная Казахстана проведет товарищеский матч против Люксембурга.

Действующий контракт Адиева с национальной командой рассчитан до конца 2024 года.

Источник: «РБ Спорт»
Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
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