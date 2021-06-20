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Гризманн — о Жиру: «Иметь в составе такого нападающего — исключительная вещь»

15:50
Оливье Жиру. Фото ФК «Челси»
Оливье Жиру. Фото ФК «Челси»
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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высказался о своем партнере по команде Оливье Жиру.

«Я сижу с ним за столом, парень всегда с бананом и улыбается. В раздевалке он все отдает, общается с командой. Он выкладывается на все сто на поле и на тренировках. Иметь в составе такого нападающего — исключительная вещь», — цитирует Гризманна RMC Sport.

В заключительном туре Евро-2020 сборная Франции встретится с Португалией. Встреча состоится 23 июня и начнется в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/

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