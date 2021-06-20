Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высказался о своем партнере по команде Оливье Жиру.

«Я сижу с ним за столом, парень всегда с бананом и улыбается. В раздевалке он все отдает, общается с командой. Он выкладывается на все сто на поле и на тренировках. Иметь в составе такого нападающего — исключительная вещь», — цитирует Гризманна RMC Sport.

В заключительном туре Евро-2020 сборная Франции встретится с Португалией. Встреча состоится 23 июня и начнется в 22.00 (мск).