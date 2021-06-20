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Капитан сборной Дании: «Дзюба не так быстр, как Лукаку, но тем не менее силен»

15:44
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Капитан сборной Дании Симон Кьер в преддверии заключительного матча группового турнира Евро-2020 против России отметил, что нападающий соперника Артем Дзюба сильный футболист.

— Как вы готовитесь к встрече с форвардами сборной России?

— Дзюба не так быстр, как Лукаку, но тем не менее силен. Надо будет справляться с соперником. Мы очень уважаем сборную России, но фокусируемся на своих сильных сторонах. Если у нас будет столько же энергии, сколько в игре с Бельгией, то можно не волноваться, все будет хорошо. Я уверен в завтрашней игре.

Матч Россия — Дания состоится 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Сборная России на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь.

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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи