Гризманн — о Бензема: «Он не сомневается в себе и готов забивать, как и все нападающие»
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился мнением о партнере по команде Кариме Бензема, который пока не смог отличиться на чемпионате Европы по футболу.
«Карим не сомневается в себе и готов забивать, как и все нападающие. Он очень нам помогает. И все станет еще лучше, как только он забьет.
Мы все его поддерживаем. Надо проявить терпение. Моменты у него есть, а это главное», — приводит слова Гризманна Marca.
33-летний нападающий в 2015 году был отстранен от игр за национальную команду из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что Бензема не вернется в сборную.
В заключительном туре группового этапа Евро-2020 сборная Франции 23 июня сыграет с Португалией. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/uefa-euro/2021/06/20/60cf697ae2704e00a28b45f6.html
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