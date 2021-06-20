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Гризманн — о Бензема: «Он не сомневается в себе и готов забивать, как и все нападающие»

20:47
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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился мнением о партнере по команде Кариме Бензема, который пока не смог отличиться на чемпионате Европы по футболу.

«Карим не сомневается в себе и готов забивать, как и все нападающие. Он очень нам помогает. И все станет еще лучше, как только он забьет.

Мы все его поддерживаем. Надо проявить терпение. Моменты у него есть, а это главное», — приводит слова Гризманна Marca.

33-летний нападающий в 2015 году был отстранен от игр за национальную команду из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что Бензема не вернется в сборную.

В заключительном туре группового этапа Евро-2020 сборная Франции 23 июня сыграет с Португалией. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/uefa-euro/2021/06/20/60cf697ae2704e00a28b45f6.html

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