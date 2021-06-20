Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился мнением о партнере по команде Кариме Бензема, который пока не смог отличиться на чемпионате Европы по футболу.

«Карим не сомневается в себе и готов забивать, как и все нападающие. Он очень нам помогает. И все станет еще лучше, как только он забьет.

Мы все его поддерживаем. Надо проявить терпение. Моменты у него есть, а это главное», — приводит слова Гризманна Marca.

33-летний нападающий в 2015 году был отстранен от игр за национальную команду из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что Бензема не вернется в сборную.

В заключительном туре группового этапа Евро-2020 сборная Франции 23 июня сыграет с Португалией. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.