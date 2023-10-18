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Сегодня, 18:23

Goal назвал фаворитов Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Матч отбора Евро-2024.
Фото Reuters

Портал Goal опубликовал рейтинг предстоящего чемпионата Европы-2024, который пройдет в Германии.

Главным фаворитом Евро-2024 считается сборная Франции. По словам составителей рейтинга, у команды Дидье Дешама прямо сейчас нет недостатков.

Второе место в рейтинге заняла сборная Англии, которая вышла в финал последнего чемпионата Европы, в котором уступила Италии (1:1, пенальти 2:3). Третьей стала сборная Португалии. Четвертое место заняла Испании, а пятое — Бельгия, которую возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

Полный рейтинг:

  1. Франция
  2. Англия
  3. Португалия
  4. Испания
  5. Бельгия
  6. Австрия
  7. Германия
  8. Шотладия
  9. Турция
  10. Венгрия
  11. Албания
  12. Словакия
  13. Дания
  14. Нидерланды
  15. Словения
  16. Сербия
  17. Чехия
  18. Швейцария
  19. Хорватия
  20. Италия
Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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