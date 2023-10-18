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Сегодня, 18:02

Гершкович не удивлен успехам сборной Казахстана в отборе Евро-2024

Руслан Минаев
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Бывший тренер «Динамо» и сборной России Михаил Гершкович поделился мнением о работе Магомеда Адиева на посту наставника национальной команды Казахстана.

«Совершенно не удивлен происходящему. Адиев — опытный и хорошо подготовленный специалист. Его предыдущая работа в российских клубах отличалась грамотным подходом. Его команды всегда играли ответственно и дисциплинированно. Нужно было лишь получить игроков более высокого уровня, и вот результат. Я за него очень рад. Надеюсь, он сможет выйти на чемпионат Европы», — цитирует Гершковича «РБ Спорт».

Сборная Казахстана с 15 очками занимает третье место в группе Н европейского отборочного турнира Евро-2024. 17 ноября команда Адиева на своем поле примет Сан-Марино, а 20 ноября сыграет на выезде против Словении.

Источник: РБ Спорт
Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
Михаил Гершкович
Чемпионат Европы по футболу
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