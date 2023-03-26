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Сегодня, 08:28

Главный тренер Норвегии о матче с Испанией: «В этой игре мы заслуживали ничьей»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен оценил поражение от Испании (0:3) в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

«Сказать, что мы могли сегодня победить, было бы слишком. Но в этой игре мы заслуживали ничьей. Думаю, если бы мы реализовали моменты, это была бы лучшая игра для сборной Норвегии на выезде за сто лет. Когда испанцы забили второй гол, из нас как будто вышел весь воздух. Но я очень доволен тем, как мы играли на протяжении первых 84 минут», — приводит слова Сольбаккена сайт УЕФА.

В следующем матче сборная Испании сыграет против Шотландии 28 марта, а Норвегия в этот же день встретится с Грузией.

Столе Сольбаккен
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