Де ла Фуэнте о победе над Норвегией: «Я очень доволен тем, чего мы достигли со сборной Испании»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подвел итоги матча отборочного раунда Евро-2024 против Норвегии (3:0).

«Мы постарались использовать несколько дней перед этим матчем, чтобы исправить идеи и систему, поэтому я очень доволен тем, чего мы достигли. Речь идет не только о нервах, но и о том, как научиться работать вместе. Иногда вы проводите отличную игру, но выигрываете с минимальным счетом, потому что мяч не заходит в ворота. На самом деле, я горжусь тем, что чувствую такую гордость за команду», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

В следующем матче сборная Испании сыграет против Шотландии 28 марта, а Норвегия встретится с Грузией в этот же день.