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Полузащитник сборной Дании Хейбьерг похвалил Бэйла перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против Уэльса

20:32
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Полузащитник сборной Дании и «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг похвалил нападающего Гарета Бэйла перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против Уэльса.

«За последние 10 лет я видел не так много футболистов, которые были бы способны на то, на что способен Гарет. Он забил больше 100 голов за «Реал». Это футболист высокого класса, отличный парень и настоящий лидер. Бэйл — один из лучших, с кем мне доводилось играть вместе, и я прекрасно знаю, какое огромное значение для него имеет сборная Уэльса», — приводит официальный сайт УЕФА слова Хейбьерга.

Бэйл выступал за «Тоттенхэм» вместе с Хейбьергом в сезоне-2020/21. Валлиец перешел в лондонскую команду на правах аренды из «Реала».

Матч Уэльс — Дания состоится завтра, 26 июня. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Уэльс — Дания

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024478--wales-vs-denmark/

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Иван Торопцев все материалы автора
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