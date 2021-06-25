Полузащитник сборной Дании Хейбьерг похвалил Бэйла перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против Уэльса

Полузащитник сборной Дании и «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг похвалил нападающего Гарета Бэйла перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против Уэльса.

«За последние 10 лет я видел не так много футболистов, которые были бы способны на то, на что способен Гарет. Он забил больше 100 голов за «Реал». Это футболист высокого класса, отличный парень и настоящий лидер. Бэйл — один из лучших, с кем мне доводилось играть вместе, и я прекрасно знаю, какое огромное значение для него имеет сборная Уэльса», — приводит официальный сайт УЕФА слова Хейбьерга.

Бэйл выступал за «Тоттенхэм» вместе с Хейбьергом в сезоне-2020/21. Валлиец перешел в лондонскую команду на правах аренды из «Реала».

Матч Уэльс — Дания состоится завтра, 26 июня. Начало встречи — в 19.00 (мск).