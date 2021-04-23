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Гиггза обвинили в нападении на двух женщин

19:08
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Главному тренеру сборной Уэльса и экс-футболисту «Манчестер Юнайтед» Райану Гиггзу предъявили обвинение в нападении на двух женщин, сообщает Sky Sports.

По информации СМИ, его обвиняют в нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке Кейт Гревилл и нападении на еще одну девушку в ноябре 2020 года.

Гиггз был освобожден под залог и должен явиться на судебное заседание по делу 28 апреля.

Дополнительная информация:

https://news.sky.com/story/ryan-giggs-charged-with-assaulting-two-women-and-controlling-or-coercive-behaviour-12284938

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