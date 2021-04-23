Гиггза обвинили в нападении на двух женщин
Главному тренеру сборной Уэльса и экс-футболисту «Манчестер Юнайтед» Райану Гиггзу предъявили обвинение в нападении на двух женщин, сообщает Sky Sports.
По информации СМИ, его обвиняют в нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке Кейт Гревилл и нападении на еще одну девушку в ноябре 2020 года.
Гиггз был освобожден под залог и должен явиться на судебное заседание по делу 28 апреля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://news.sky.com/story/ryan-giggs-charged-with-assaulting-two-women-and-controlling-or-coercive-behaviour-12284938
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