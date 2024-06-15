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Германия впервые стартовала на чемпионате Европы с крупной победы

Кирилл Бурдаков
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Сборная Германии в пятницу, 14 июня, выиграла у Шотландии (5:1) и впервые за время участия в чемпионатах Европы стартовала с крупной победы.

Немцы побили рекорд результативности, установленный 48 лет назад. В 1976 году на четыре мяча в ворота югославов команда ФРГ потратила 120 минут, а в 2024-м — для пяти забитых голов хватило полутора часов.

Немецкие центральные защитники во второй раз подряд поразили собственные ворота в первом матче турнира. Но если три года назад автогол Матса Хуммельса остался единственным, то срезка Антонио Рюдигера в игре с шотландцами ни на что не повлияла.

Первый матчи сборной Германии на чемпионатах Европы

Дата

Город

Соперник

Счет

Голы

14.06.1972

Антверпен

Бельгия

2:1

Г.Мюллер-2 — Полленис

17.06.1976

Белград

Югославия

4:2 (д.в.)

Флоэ, Д.Мюллер-3 — Попивода, Джаич

11.06.1980

Рим

Чехословакия

1:0

Румменигге

14.06.1984

Страсбур

Португалия

0:0

-

10.06.1988

Дюссельдорф

Италия

1:1

Бреме — Манчини

12.06.1992

Норчеппинг

СНГ

1:1

Хесслер — Добровольский

09.06.1996

Манчестер

Чехия

2:0

Циге, Меллер

12.06.2000

Льеж

Румыния

1:1

Шолль — Молдован

15.06.2004

Порту

Голландия

1:1

Фрингс — ван Нистелрой

08.06.2008

Клагенфурт

Польша

2:0

Подольски-2

09.06.2012

Львов

Португалия

1:0

Гомес

12.06.2016

Вильнев-д'Аск

Украина

2:0

Мустафи, Швайнштайгер

15.06.2021

Мюнхен

Франция

0:1

Хуммельс, в свои ворота

14.06.2024

Мюнхен

Шотландия

5:1

Вирц, Мусиала, Хаверц, Фюллькруг, Эмре Джан — Рюдигер, в свои ворота

Итого: +8=5-1, мячи 23-9.

Сборная Германии обыграла Шотландию со&nbsp;счетом 5:1. Нагельсманн починил немецкую машину, Кроос стал ее мотором. Германия разгромила Шотландию в день открытия Евро-2024
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
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