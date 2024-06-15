Германия впервые стартовала на чемпионате Европы с крупной победы

Сборная Германии в пятницу, 14 июня, выиграла у Шотландии (5:1) и впервые за время участия в чемпионатах Европы стартовала с крупной победы.

Немцы побили рекорд результативности, установленный 48 лет назад. В 1976 году на четыре мяча в ворота югославов команда ФРГ потратила 120 минут, а в 2024-м — для пяти забитых голов хватило полутора часов.

Немецкие центральные защитники во второй раз подряд поразили собственные ворота в первом матче турнира. Но если три года назад автогол Матса Хуммельса остался единственным, то срезка Антонио Рюдигера в игре с шотландцами ни на что не повлияла.

Первый матчи сборной Германии на чемпионатах Европы

Дата Город Соперник Счет Голы 14.06.1972 Антверпен Бельгия 2:1 Г.Мюллер-2 — Полленис 17.06.1976 Белград Югославия 4:2 (д.в.) Флоэ, Д.Мюллер-3 — Попивода, Джаич 11.06.1980 Рим Чехословакия 1:0 Румменигге 14.06.1984 Страсбур Португалия 0:0 - 10.06.1988 Дюссельдорф Италия 1:1 Бреме — Манчини 12.06.1992 Норчеппинг СНГ 1:1 Хесслер — Добровольский 09.06.1996 Манчестер Чехия 2:0 Циге, Меллер 12.06.2000 Льеж Румыния 1:1 Шолль — Молдован 15.06.2004 Порту Голландия 1:1 Фрингс — ван Нистелрой 08.06.2008 Клагенфурт Польша 2:0 Подольски-2 09.06.2012 Львов Португалия 1:0 Гомес 12.06.2016 Вильнев-д'Аск Украина 2:0 Мустафи, Швайнштайгер 15.06.2021 Мюнхен Франция 0:1 Хуммельс, в свои ворота 14.06.2024 Мюнхен Шотландия 5:1 Вирц, Мусиала, Хаверц, Фюллькруг, Эмре Джан — Рюдигер, в свои ворота

Итого: +8=5-1, мячи 23-9.