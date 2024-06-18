Невилл: «В первые 70 минут Франция и Австрия показали наилучший футбол с момента начала турнира»

Бывший защитник сборной Англии Гэри Невилл прокомментировал победу Франции над Австрией (1:0) в матче 1-го тура группового турнира Евро-2024.

«Думаю, Франция станет очень компактной на этом турнире, а Мбаппе будет творить в атаке. Австрия была хороша: в первые 70 минут эти команды показали наилучший футбол с момента начала турнира», — цитирует пресс-служба УЕФА Невилла.

В следующем матче Франция 21 июня сыграет с Нидерландами, Австрия в этот же день встретится с Польшей.