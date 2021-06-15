Газзаев: «Для сборной России ничего не потеряно»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в интервью «РБ Спорт» поделился мнением о матче первого тура группового турнира чемпионата Европы-2020 Россия — Бельгия (0:3).

— В день этой игры я был в Петербурге и давал пресс-конференцию в Городском пресс-центре Евро-2020, — отметил Газзаев. — Там уделил особое внимание вот какой теме: чтобы обыграть Бельгию, нужно было количественно и качественно усилить оборону, эффективно использовать контратаки, а также прежде всего проявить необыкновенную самоотдачу, стремление и волю к победе.

Но Россия, к сожалению, не показала не только какого-либо креатива в атаке, но и всего того, что необходимо для победы. Прекрасно понимаю, что по индивидуальному мастерству и техническому оснащению наши футболисты уступают бельгийцам, в составе которых, к примеру, есть лучший, на мой взгляд, форвард мира Лукаку. Но это отставание в мастерстве можно и нужно компенсировать запредельной самоотдачей, хорошей физической готовностью и строгой тактической подготовкой.

В итоге же Бельгия обыграла нашу сборную очень легко, не прилагая особых усилий. Обратите внимание, последний гол был забит в контратаке, хотя грамотно контратаковать требовалось от нас. Однако у сборной России, за исключением одного опасного удара, практически не было голевых моментов.

Сейчас звучат заявления: «Мы сами себе привезли голы». Но какова причина необязательного гола? Давление противника и неуверенность в своих силах. Это соперник заставил допустить эти самые необязательные ошибки.

В общем, впечатление на болельщиков наша команда, увы, не произвела. Тем не менее для сборной России ничего не потеряно. Осталось две игры — в них обязательно нужно побеждать. Желаю нашей национальной команде удачи и воли к победе!