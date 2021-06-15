Экс-игрок «Арсенала» и член тренерского штаба сборной Бельгии Тьерри Анри поделился мнением о французском нападающем Килиане Мбаппе в преддверии матча первого тура группового этапа Евро-2020 Франция — Германия.

«Мбаппе может превратить ничью в победу, а поражение — в ничью. Иногда из почти проигранного матча может создать победу. У него настоящий талант.

Важно не только то, на что он способен, но и его умение владеть мячом. Килиан постоянно думает во время игры, и мне в нем нравится эта черта. Если он приложит определенные усилия, то сможет достичь всего, чего только пожелает. Я надеюсь, что у него не будет травм, а мы сможем насладиться его игрой. Это особенный футболист», — приводит слова Анри Goal.

Матч Франция — Германия состоится 15 июня в Мюнхене (Германия). Начало — в 22:00 по московскому времени.