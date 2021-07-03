Футболисты сборной Италии исполнили песню в поддержку травмированного Спинаццолы
Игроки сборной Италии поддержали защитника Леонардо Спинаццолу в самолете после матча 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1). 2 июля 28-летний футболист получил разрыв ахиллова сухожилия.
Все футболисты сборной Италии во время полета стучали по корпусу самолета и скандировали: «Спина! Спина! Оле-оле-оле! Спина! Спина!»
Видео, опубликованное в официальном Twitter национальной команды, набрало за 9 часов 18 тысяч лайков.
28-летний Спинаццола принял участие в четырех матчах за сборную Италии на Евро-2020 и сделал одну результативную передачу.
Ol?! Ol? ol? ol?!— Nazionale Italiana ??? (@Vivo_Azzurro) July 2, 2021
Spina! Spina! ???#Spinazzola #Nazionale ?? #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/Y17PYrh8pX
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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