Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Финляндии и Бельгии.

Финляндия: Градецки — Райтала, Тойвио, Араюури, Д. О'Шонесси, Уронен — Лод, Спарв, Камара — Похьянпало, Пукки.

Бельгия: Куртуа — Вермален, Боята, Денайер — Шадли, Витсель, де Брейне, Э. Азар — Троссар, Лукаку, Докю.

Матч состоится сегодня, 21 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 22:00 по московскому времени.