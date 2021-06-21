Финляндия — Бельгия: Азар и де Брейне в стартовом составе бельгийцев на матч Евро-2020
20:37
Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Финляндии и Бельгии.
Финляндия: Градецки — Райтала, Тойвио, Араюури, Д. О'Шонесси, Уронен — Лод, Спарв, Камара — Похьянпало, Пукки.
Бельгия: Куртуа — Вермален, Боята, Денайер — Шадли, Витсель, де Брейне, Э. Азар — Троссар, Лукаку, Докю.
Матч состоится сегодня, 21 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024470--finland-vs-belgium/
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