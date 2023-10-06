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Сегодня, 11:05

Экс-игрок сборной Казахстана Мусин похвалил игру национальной команды

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Бывший защитник сборной Казахстана Олег Мусин поделился мнением о работе главного тренера национальной команды Магомеда Адиева.

«На данном этапе сборная Казахстана играет очень достойно. Показывает ту игру, которая нравится болельщикам. Хотя не удалось, конечно, взять очки в домашнем матче с Финляндией. В этих успехах, естественно, большая заслуга главного тренера Магомеда Адиева и всего тренерского и административного штаба казахстанской дружины», — приводит Legalbet.kz слова Мусина.

Сборная Казахстана занимает четвертое место в таблице группы H отборочного турнира Евро-2024 с 12 очками. Столько же очков у Финляндии, которая опережает казахстанцев по дополнительным показателям и идет на третьей строчке.

Лидером группы H является Словения с 13 очками. Дания также набрала 13 очков, но уступает по дополнительным показателям и занимает второе место.

Источник: Legalbet.kz
Магомед Адиев
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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