Экс-игрок сборной Казахстана Мусин похвалил игру национальной команды

Бывший защитник сборной Казахстана Олег Мусин поделился мнением о работе главного тренера национальной команды Магомеда Адиева.

«На данном этапе сборная Казахстана играет очень достойно. Показывает ту игру, которая нравится болельщикам. Хотя не удалось, конечно, взять очки в домашнем матче с Финляндией. В этих успехах, естественно, большая заслуга главного тренера Магомеда Адиева и всего тренерского и административного штаба казахстанской дружины», — приводит Legalbet.kz слова Мусина.

Сборная Казахстана занимает четвертое место в таблице группы H отборочного турнира Евро-2024 с 12 очками. Столько же очков у Финляндии, которая опережает казахстанцев по дополнительным показателям и идет на третьей строчке.

Лидером группы H является Словения с 13 очками. Дания также набрала 13 очков, но уступает по дополнительным показателям и занимает второе место.