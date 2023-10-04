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Сегодня, 11:07

Эдуард Сон — о выходе сборной Казахстана на Евро-2024: «Шансы есть всегда»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший советский и казахстанский футболист Эдуард Сон высказался о возможном выходе сборной Казахстана в финальный турнир Евро-2024.

«Шансы есть всегда. Нужно ставить большие задачи, чтобы чего-то добиться. Конечно, у сборной Казахстана сложная ситуация. Она все-таки проиграла дома Словении и Финляндии, а это ее прямые конкуренты. И тем более предстоят три выездные игры с сильными соперниками, которые выше нашей команды в турнирной таблице. Будет сложно, конечно... Но нужно настроиться на тяжелые матчи», — приводит Legalbet.kz слова Сона.

14 октября сборная Казахстана сыграют против Дании в Копенгагене. 17 октября команда отправится в Хельсинки на матч против Финляндии.

В группе Н Казахстан занимает четвертое место, набрав 12 очков в 6 играх.

Источник: Legalbet
Сборная Казахстана по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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