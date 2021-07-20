Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба получил кубок из глины от юных болельщиков за выступление на Евро-2020. Об этом сообщила художница Валерия Лошак в Instagram.

«Ура, у нас получилось. Сегодня дети вручили свой кубок лучшему игроку минувшего чемпионата — Артему Дзюбе. Огромное спасибо за помощь в организации встречи «Зениту». Наши юные ученики в восторге, что смогли лично вручить свой кубок Артему Дзюбе. Во время встречи дети пожелали футболисту дальнейших спортивных успехов и сделали памятное фото», — написала Валерия.

В групповом турнире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира 21 июня разгромно уступила Дании (1:4) и заняла четвертое место в группе, не сумев выйти в плей-офф.

После завершения выступления на турнире команду покинул главный тренер Станислав Черчесов.