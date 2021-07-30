Тренер вратарей ЦСКА заявил, что на Евро сборной России не хватило харизмы Акинфеева

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко заявил, что сборная России могла бы успешнее выступить на Евро-2020, если бы ворота команды защищал Игорь Акинфеев.

«У каждого может быть свое мнение, но для меня Игорь как голкипер остается бесспорным номером один в российском футболе на протяжении многих лет. Вы упомянули о чемпионате Европы, в этой связи могу отметить, что очень хорошо отношусь и к Шунину, и к Дюпину, и к Сафонову, и к Максименко, но поймал себя на мысли (без обид, дай Бог, чтобы они все прекрасно играли и проявляли себя), что единственное, чего не хватает всем этим голкиперам — харизмы Акинфеева. По действиям Игоря понятно, что в воротах играет личность. Это выражается в том, как он командует обороной, как себя ведет, как себя преподносит. Все чувствуют, что за данный участок поля ты можешь быть совершенно спокоен. И вот этого во время Евро у сборной России не было. Я не говорю про игровые качества, потому что у каждого из ребят есть свой тренер по вратарям и главный тренер, им их и оценивать.



При этом, в моем понимании, когда Акинфеев принимал решение уйти из сборной, он как взрослый человек посоветовался с семьей, поговорил со Станиславом Черчесовым, и они к этому пришли. Выбор Игоря нужно уважать», — цитирует Крамаренко сайт ЦСКА.

Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф. 8 июля РФС сообщил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который возглавлял национальную команду с августа 2016 года.